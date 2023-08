Vasto incendio di vegetazione: il rogo colpisce macchia mediterranea e canneti

CATANZARO – Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sono state impegnate per un incendio di vegetazione in c.da Cucullera zona sud/est di Catanzaro.

Interessati dal rogo macchia mediterranea e canneti in prossimità di aziende agricole.

Sul posto 12 unità con 4 mezzi ed il Direttore delle Operazioni di Spegnimento dei vigili del fuoco per coordinare le squadre di terra ed il mezzo aereo regionale inviato dalla base di Germaneto. Attualmente incendio in fase di bonifica. Non si registrano danni a persone.