Vasto incendio avvolge un’intera palazzina di otto immobili

SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC) – Intervento ieri sera, andato avanti per ore, dei Vigili del Fuoco con 15 uomini e sei automezzi per circoscrivere e estinguere un incendio che si è sviluppato all’interno di un caseggiato di circa 50 metri. La palazzina composta da otto immobili si trova nel centro abitato di Sant’Eufemia d’Aspromonte. I vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme si propagassera agli edifici circostanti. Non si conoscono ancora le cause del rogo, ma sarà cura dei tecnici cercare di risalire alle origini dell’incendio.

VIDEO