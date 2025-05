Vasta operazione antidroga, sequestrati tre chili di droga: 100 panetti nascosti nei vani contatori

- Advertisement -

CROTONE – Una vasta operazione antidroga è stata condotta dalla Polizia nel quartiere Fondo Gesù a Crotone, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, voluta dal Questore della città pitagorica Renato Panvino.

Nel corso dell’operazione, personale della Squadra mobile e delle Volanti hanno arrestato, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, un 52enne condannato in via definitiva alla pena della reclusione ad 8 anni per diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti avvenuti a Crotone nel corso del 2017.

Nel prosieguo dell’attività poi sono stati trovati anche, nascosti all’interno di alcuni vani contatori in edifici popolari, oltre 3 chilogrammi di sostanza stupefacente, suddivisa in panetti da 100 grammi, sulla quale sono in corso gli accertamenti tecnici a cura della Polizia scientifica per verificare la natura della sostanza e confermarne l’eventuale classificazione come stupefacente.

Nel corso delle perquisizioni nell’abitazione di un altro soggetto è stato trovato munizionamento calibro 9×21 e, in altri luoghi non riconducibili ad una persona specifica, sono state trovate altre munizioni dello stesso calibro. Un soggetto è stato poi denunciato per il possesso di 13 grammi di eroina. L’operazione, secondo gli investigatori, “conferma il modus operandi dei pregiudicati i quali, simulando il set televisivo ‘Gomorra’, sono soliti occultare la sostanza stupefacente e le armi in luoghi comuni per rendere difficoltosa la riconducibilità a singoli soggetti”.