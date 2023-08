Vanno via senza pagare il conto ma dimenticano il cellulare, la figuraccia a Scilla

SCILLA (RC) – Con un post sulla pagina Facebook il titolare di un noto B&b e Wine Bar di Scilla, racconta la figuraccia che ha visto protagoniste quattro persone, descrivendola come una ‘scena bellissima’: “Un gruppo di 4 persone sui 35/40 anni si siede, consuma il pranzo e furbescamente, nella confusione, pensa bene di andarsene senza pagare. Peccato però che uno di loro dimentica il cellulare sul tavolo”. Secondo quanto raccontato nel post, il gruppo sarebbe tornato “dopo 45 minuti, con la coda tra le gambe e scusandosi per la figura di…”. In quel tempo trascorso, evidentemente costretti, sono tornati indietro a recuperare il telefonino e ovviamente hanno anche pagato il conto.

- Pubblicità sky-