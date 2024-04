Vannacci in Calabria pensa alla candidatura: «contatti non solo con la Lega»

REGGIO CALABRIA – “Non ho mai nascosto di avere avuto contratti con altre realtà politiche, oltre che con la Lega”. Così il generale Roberto Vannacci a Reggio Calabria, a margine della presentazione del suo libro “Il mondo al contrario”, ha risposto alla domanda dei giornalisti se valuterebbe altre offerte di candidatura alle Europee in caso di fallimento di quella con la Lega. “Non so ancora, comunque – ha aggiunto – se ci sarà un mio impegno in politica. Posso dire che qualora ci fosse, si baserà certamente sui valori che ho espresso nel libro che ho pubblicato. Questi valori sono cultura, identità, famiglia e patria. Peraltro, il valore della patria è sancito anche nella Costituzione”.

“Non entro nel merito – ha detto ancora il generale – delle discussioni interne alla Lega, un partito del quale, peraltro, non faccio parte”. “Io per 37 anni – ha detto poi Vannacci riguardo l’ipotesi di fondare un nuovo soggetto politico – mi sono occupato di altro. Non conosco la politica. E non conosco neanche quali sono i primi passi da fare per fondare un partito o una nuova realtà politica. Al momento, sto solo valutando di presentarmi alle elezioni. Questo posso dire e non altro”.