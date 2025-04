Vandalizzate le Tre Croci del monte Sant’Elia, sindaco ha già ordinato la ripulitura

- Advertisement -

PALMI (RC) – Sono numerosi gli interrogativi sul presunto responsabile e soprattutto sul perchè sia stato disegnato di nero, su una delle tre croci, un bambino, che sembra crocifisso. Qualcuno addirittura ha ipotizzato si tratti di Banksy? Il Comune di Palmi ha legittimamente deciso di “ripulire” le croci ma chiunque sia stato “l’artista” ha raggiunto il suo scopo. Il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, sui social, ha annunciato che è stata già disposta la ripulitura. “Il giorno di Pasqua – racconta sui social – le Tre Croci sul Monte S. Elia, sono state dipinte con un murale nero. Questo episodio ha acceso nelle ultime ore un dibattito e in tanti ci siamo interrogati sul significato di quella rappresentazione che, indubbiamente, è apparsa potente”.

“Che si tratti di un richiamo ad una storia di malasanità, di un monito sull’orrore di Gaza o semplicemente di una estemporanea e personalissima espressione del writer, il punto è che i luoghi pubblici non possono essere oggetto di iniziative di questo genere senza alcuna autorizzazione, anche quando si tratta di messaggi nobili”.

“Per questo motivo, nelle prossime ore – scrive il sindaco – il monumento al Calvario, che ha un significato profondo nella storia e nella cultura della nostra Città, verrà ripristinato e tinteggiato di bianco. Colgo l’occasione per dire che seguo quotidianamente e con grande attenzione le tragiche vicende della striscia di Gaza e da sempre, pur respingendo le logiche del terrorismo, sono vicino alle ragioni del popolo palestinese. I civili uccisi sotto le bombe, tante bambine e tanti bambini vittime della crudele follia di alcuni governanti, ci colpiscono ogni giorno con le immagini tragiche che arrivano dai teatri di guerra di tutto il mondo. La nostra Città – dichiara Ranuccio – rifiuta la guerra. Per dare concretezza a questa idea e per lanciare da Palmi un messaggio di pace, nei mesi scorsi ho commissionato un murale che presenteremo presto alla nostra Comunità”.