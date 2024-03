Vandalizzata la cappella di famiglia dell’ex sindaco Franzè

STEFANACONI – Ignoti si sono introdotti nella cappella di famiglia dell’ex sindaco di Stefanaconi (nel Vibonese) Saverio Franzè, storico sindacalista dello Snals, e solo pochi giorni prima si è verificato un tentativo di furto in casa del politico morto poco più di un mese fa, a 76 anni, per un attacco cardiaco. In occasione del tentato furto, avvenuto in pieno giorno, ignoti hanno tentato di introdursi nell’abitazione dopo avere manomesso le telecamere di sorveglianza.

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, poi, ignoti malviventi sono entrati nella cappella di famiglia dell’ex primo cittadino dopo avere forzato la serratura della porta d’ingresso e, con una bomboletta spray, hanno vandalizzato la lapide del segretario deceduto dello Snals e su quella del padre, che si trovava nel loculo sottostante, disegnando una croce nera. L’episodio è stato denunciato alla caserma dei carabinieri di Sant’Onofrio dalla persona che il defunto aveva indicato come suo tutore.