Valditara in Calabria, visita in scuola che ha subito furti: «ridaremo attrrezzature rubate»

BOVALINO (RC) – “Oggi ho promesso qui, in questa scuola privata da un atto vigliacco di computer e attrezzature rubate, che presto ridaremo questi strumenti didattici. Lo Stato anche in questo caso sarà presente e voglio dire che chi ruba il futuro a dei bimbi è un vigliacco. Lo Stato saprà contrastare questi fenomeni e soprattutto saprà essere sempre al fianco dei giovani”. Così il ministro ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in visita oggi in Calabria, con una prima tappa nella Locride.

Il ministro in precedenza aveva incontrato studenti, docenti e personale Ata della scuola, oggetto nei mesi scorsi di due furti da parte di persone rimaste ignote. Valditara, al suo arrivo a San Luca, aveva visitato un plesso scolastico danneggiato da ignoti vandali.