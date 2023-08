Vacanze finite, tutti in auto per il controesodo. In Calabria occhi puntati su A2, Statale 18 e 106 Jonica

COSENZA – Ferie finite per milioni di italiani che in questo ultimo fine settimana di Agosto si metteranno in viaggio per il controesodo estivo. Dopo i primi rientri della scorsa settimana, anche questo fine settimana è caratterizzato da bollino rosso che interesserà strade e autostrade anche nella nostra regione. Sono attesi in tutto il week-end 11 milioni di transiti. Già dal pomeriggio di ieri il traffico ha iniziato a registrare un incremento dei volumi lungo la A2, anche se saranno le giornate di oggi e quella di domani quelle monitorate per il viaggio di ritorno dalle direttrici delle località delle vacanze. Atteso traffico intenso sull’intera rete autostradale dalle prime ore di questa mattina. Andamento che probabilmente si manterrà su livelli sostenuti per l’intera giornata, con punte più elevate dal tardo pomeriggio e nella giornata di domani visto che si aggiungeranno anche i rientri domenicali.

Controesodo, sotto la lente l’A2 del mediterraneo

In Calabria sotto osservazione l’Autostrada “A2 del Mediterraneo” in direzione Nord ma anche le Statali 18 “Tirrena Inferiore” e 106 “Ionica”. Previsti afflussi notevoli anche agli imbarcaderi di Messina verso la Calabria. Al momento non vengono segnalate criticità, anche se in previsione dell’aumento dei flussi veicolari, Anas presidierà come sempre la rete per mantenere fluida la circolazione con il monitoraggio costante del personale, il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza. Sono 811 i cantieri sospesi nell’ambito del piano di mobilità estiva, pari al 74% del totale (erano 1.100 gli interventi in corso).

Due giornate da bollino rosso

Va detto subito che per questi altri due giorni di rientro (così come accaduto la scorsa settimana) non sono previsti bollini neri come invece era accaduto per le partenze nelle mattinate del 5 e del 12 agosto. Per agevolare gli spostamenti anche per questo fine settimana è stato indetto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.