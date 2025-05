Va in farmacia e scopre di avere un infarto in atto: salvato grazie alla telemedicina

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – Ha avuto un malessere e si è recato in farmacia, dove, grazie alla telemedicina, è stato accertato che aveva un infarto in atto e quindi è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale dove è stato salvato. E’ accaduto a Lamezia Terme, dove un imprenditore leccese, in città per motivi di lavoro, si è presentato nella farmacia del dottor Stefano Raspa. Il personale – come ricostruito dal titolare della farmacia – ha attivato il servizio di telemedicina disponibile nella struttura e ha eseguito un elettrocardiogramma che ha rilevato una condizione critica.

Grazie alla prontezza del centro medico in remoto, che ha contattato telefonicamente la farmacia ancor prima dell’invio del referto, è stato allertato il paziente e indirizzarlo urgentemente al Pronto soccorso dell’Ospedale di Lamezia Terme. Confermato il quadro clinico, l’uomo è stato trasferito in ambulanza e ricoverato d’urgenza nell’Unità Coronarica dell’Ospedale “Pugliese” di Catanzaro, dove ha ricevuto le cure salvavita.

“Questo episodio – sottolinea Raspa – è la dimostrazione concreta di come le farmacie possano fare la differenza nella vita dei cittadini, non solo nella dispensazione dei farmaci, ma anche come punti di accesso a servizi sanitari tempestivi e di qualità. La telemedicina, integrata nella rete delle farmacie, rappresenta uno strumento prezioso per avvicinare la salute alle persone”.