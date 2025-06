Va a fuoco il nuovo scuolabus: danni per 60mila euro. Il sindaco: «non ci lasciamo prendere in giro»

- Advertisement -

CAMPO CALABRO (RC) – Un incendio ha distrutto il nuovo scuolabus comunale di Campo Calabro, causando danni per circa 60.000 euro. Il veicolo, entrato in servizio nell’autunno del 2021, era parcheggiato in Via Pietrecalcine, nei pressi di un’autofficina che stava effettuando controlli preliminari in vista della revisione periodica. In un messaggio diffuso attraverso i canali social, il sindaco Sandro Repaci ha fornito una prima ricostruzione dei fatti, sottolineando però che nuovi elementi, “documentali e incontrovertibili”, sono emersi nelle ultime ore e sono già stati consegnati alle forze dell’ordine.

“All’apparenza – ha spiegato il sindaco – è sembrato che il mezzo fosse stato raggiunto da fiamme provenienti da un incendio nella zona, che risalendo i costoni aveva raggiunto la strada. Ma i nuovi elementi che ho ricevuto dimostrano senza ombra di dubbio che le cose sono andate diversamente”. Repaci ha ribadito il rispetto per l’operato delle autorità competenti, alle quali è ora affidato il compito di fare piena luce sull’accaduto. Tuttavia, ha tenuto a precisare: “Non gridiamo all’attentato, come spesso accade in modo affrettato, ma non accettiamo nemmeno ricostruzioni frettolose e assolutorie”.

Il primo cittadino ha voluto rassicurare i genitori e gli alunni, garantendo che il servizio scuolabus sarà regolarmente garantito per il prossimo anno scolastico grazie alla disponibilità di un mezzo sostitutivo “tenuto in perfetta efficienza”. Intanto, le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le reali cause dell’incendio, mentre in paese monta l’attenzione su un episodio che, almeno per ora, lascia più domande che certezze.