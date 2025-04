Usura, estorsione e riciclaggio: prestavano denaro a tassi di interesse del 600% su base annua. Tre misure cautelari

CATANZARO – La guardia di finanza ha eseguito tre misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti gravemente indiziati dei reati di usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria ma anche estorsione e riciclaggio. Il tutto a seguito di un’indagine che ha permesso di accertare la sussistenza di un’attività di ‘erogazione prestiti’ a tassi usurari, esercitata abusivamente dal principale indagato, a Catanzaro, sin dai primi anni 2000.

A creare allarme è risultata l’estrema eterogeneità delle vittime, per età anagrafica, estrazione sociale ed attività lavorativa svolta nonchè il modus operandi degli indagati i quali, in almeno due occasioni, avrebbero imposto la restituzione delle somme date in prestito con violenza e minacce, facendo leva sulla contiguità del principale indagato, ad ambienti criminali di cui le persone offese hanno espresso ampia consapevolezza e timore.

Tutte le vittime versavano in stato di bisogno derivante dall’ingente mole debitoria e dalla mancanza di liquidità, per far fronte anche alle più normali esigenze di vita. I tassi d’interesse praticati arrivavano a raggiungere il 600% su base annua.

Il principale indagato, finito in carcere, è anche accusato di autoriciclaggio avendo, in un’occasione, reimpiegato un’autovettura sottratta ad una delle vittime nell’attività di vendita auto da lui gestita. Per gli altri due soggetti è stato accertato il coinvolgimento in due episodi di usura e in un episodio di estorsione.