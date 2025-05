Urbanistica, la Regione accelera: task force nei territori per sbloccare i piani comunali

- Advertisement -

CATANZARO – Proseguono le iniziative avviate dall’assessore con delega all’Urbanistica, Maria Stefania Caracciolo, d’intesa con Anci Calabria e l’Istituto Nazionale di Urbanistica – sezione Calabria –, finalizzate ad accelerare l’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali. Si è infatti tenuto oggi a Reggio Calabria, presso la sede del Consiglio regionale, il secondo degli eventi programmati in tutte le province e nel territorio metropolitano regionale rivolti ai Comuni che hanno avviato l’iter di approvazione senza tuttavia pervenire alla sua conclusione.

L’iniziativa itinerante si propone non solo di sensibilizzare le Amministrazioni sul tema ma anche di esaminare ed approfondire le problematiche che non hanno consentito, a distanza di anni, di dare piena attuazione alle disposizioni dettate dall’apposita normativa regionale allo scopo di fornire gli opportuni chiarimenti finalizzati ad agevolare l’attività avviata, consentendone una rapida conclusione. La prossima tappa, già programmata per il 30.05 p.v., sarà a Catanzaro.

“La Regione sta collaborando fattivamente con i Comuni fornendo loro quelle indicazioni e quei chiarimenti necessari per superare le difficoltà tecnico-burocratiche di ciascuna realtà – sottolinea Maria Stefania Caracciolo –; proprio per questo stiamo incontrando personalmente ogni rappresentante di tutti i Comuni calabresi che non hanno ancora approvato i piani in attuazione alle espresse disposizioni di legge”.

Anche in questa circostanza, nella quale sono stati coinvolti i Comuni dell’area metropolitana, l’incontro è stato presieduto ed introdotto dall’assessore al ramo che ha illustrato l’importanza della pianificazione in questione per un ordinato e corretto sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo, le finalità dell’azione avviata e le ulteriori attività in programma, tra le quali la modifica della legge urbanistica regionale per semplificarla, eliminare dubbi interpretativi ed agevolarne l’applicazione.

Hanno preso la parola il Consigliere regionale, Salvatore Cirillo, in rappresentanza del presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, la vicepresidente di Anci Calabria, Simona Scarcella, il consigliere Salvatore Fuda, su delega del sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Sono seguiti gli interventi del presidente di Inu Calabria, Domenico Passarelli, del dirigente del settore urbanistica regionale, ing. Pasquale Celebre, e della funzionaria del medesimo settore regionale, Mariangela Cama, che hanno fornito un quadro d’insieme della normativa e dell’attività svolta sino ad oggi dai Comuni calabresi.

L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dai sindaci e tecnici comunali intervenuti che hanno partecipato con vivo interesse, evidenziando le problematiche incontrate, sulle quali si è aperto un confronto con i referenti regionali che hanno fornito i chiarimenti necessari per superarle, anche con riferimento alla delibera dell’Autorità di Distretto n. 1 del 19.02.2025 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2025 i termini per la presentazione di osservazioni al nuovo Progetto di Piano Stralcio di Bacino del rischio Alluvioni.

Rinnovo l’invito a tutti i Comuni della Calabria che incontrano difficoltà nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici – ha ribadito l’assessore Caracciolo al termine della riunione – a rivolgersi agli uffici regionali di riferimento con le modalità illustrate con apposita circolare per incontri mirati al superamento delle problematiche incontrate, allo scopo di accelerare gli adempimenti e dare attuazione alle vigenti disposizioni normative”.