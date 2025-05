Università Mediterranea e Real Academia di Spagna: nasce un ponte scientifico sull’etica dell’IA

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – L’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la Real Academia di Spagna hanno siglato un protocollo di ricerca per la promozione di studi congiunti sull’integrazione etica dell’IA nei processi economici. A rafforzare il legame accademico tra le due istituzioni è stato anche il convegno internazionale “L’impronta dell’intelligenza artificiale nell’economia umanista”.

“La partecipazione da molti anni attivamente alla rete scientifica promossa dalla Real Academia ha consentito – ha sottolineato il rettore Giuseppe Zimbalatti – che questo ponte culturale tra l’Ateneo reggino e la Real Academia si consolidasse e si arricchisse anche di significativi legami morali ed ideologici. Oggi è un piacere accogliere il presidente della Racef, Jaime Gil Aluja, già insignito della Laurea Honoris Causa dalla nostra Università ed al quale rinnoviamo stima ed amicizia”.

“Onore ed orgoglio” sono stati i sentimenti espressi dal presidente Jaime Gil Aluja. “Il nostro gruppo – ha aggiunto – rappresenta la scienza economica in Spagna e la Real Academia è la unica delle dieci Accademie che formano l’Istituto di Spagna ad avere la sede a Barcellona e questo certifica l’identità catalogna. Oggi proiettiamo questa sinergia con l’Università Mediterranea nel futuro e nelle tante sfide che ci attendono, consapevoli che la scienza debba cambiare molto per adattarsi allo scambio rapido che si produce nella vita della gente. Un obiettivo che si deve legare ad una rete di saperi proprio come vuole sancire questo ponte sempre più solido con l’Ateneo reggino”.