HomeCalabria

Università calabresi, dal ministero più risorse per il 2025: +200 milioni di euro

L'incremento è del 2% rispetto al 2024: all'Università della Calabria di Rende saranno destinati 110.202.716 euro, la 'Magna Graecia' di Catanzaro riceverà 55.495.237 euro e la 'Mediterranea' di Reggio Calabria potrà contare su un finanziamento di 31.722.931 euro

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Più risorse per le università della Calabria grazie alle nuove ripartizioni del Fondo di Finanziamento Ordinario, il principale strumento per l’assegnazione delle erogazioni pubbliche agli atenei per le spese di funzionamento e del personale. Per il 2025 lo stanziamento per gli atenei della nostra regione è di 197.420.884 euro secondo quanto previsto dal ministro Anna Maria Bernini che ha firmato il decreto che va a ripartire il Fondo a tutte le università.

L’incremento per le università calabresi è del 2% rispetto al 2024 e del 21% rispetto ai 163.028.602 euro stanziati nel 2019 secondo i dati diffusi dal ministero dell’Università e Ricerca. In particolare, all’Università della Calabria di Rende saranno destinati 110.202.716 euro, la ‘Magna Graecia’ di Catanzaro riceverà 55.495.237 euro e la ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria potrà contare su un finanziamento di 31.722.931 euro. 

“Un Paese che crede nel futuro – ha commentato il ministro Bernini – investe nell’Università e nella Ricerca perché è questa la strada della crescita. E il Fondo di Finanziamento Ordinario destinato ai nostri atenei è l’asse portante di questo percorso. Quest’anno la dotazione del Fondo è aumentata di 336 milioni rispetto al 2024, fino a raggiungere un totale di 9,4 miliardi. Possiamo essere orgogliosi di un cammino che sa difendere le sue priorità: valorizzare i giovani, attirare talenti, accettare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Abbiamo l’ambizione – ha concluso la ministra – di poter avere un ruolo da protagonisti: perché se facciamo crescere la nostra Università, cresce l’Italia“.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

leoncavallo dance festival (1)

Montalto Uffugo, tutto pronto per il IV Concorso Internazionale “Leoncavallo Dance Festival”

Area Urbana
MONTALTO UFFUGO (CS) - Il prossimo 14 settembre alle ore 17.00, il suggestivo sagrato del Duomo della Serra, nel cuore del centro storico di...
marcia pace diamante buonvicino

Da Diamante a Buonvicino la 2ª Marcia della Pace: cittadini e istituzioni insieme per...

Tirreno
DIAMANTE (CS) - Si terrà domenica 14 settembre la 2ª Marcia della Pace tra Diamante e Buonvicino, un evento che vuole essere simbolo di...
agente polizia penitenziaria

Polizia Penitenziaria in piazza a Catanzaro, CON.SI.PE «personale stremato e situazione insostenibile»

Calabria
CATANZARO – Un forte segnale di allarme viene lanciato dalla CON.SI.PE. (Confederazione Sindacati Penitenziari) riguardo alla Casa Circondariale di Catanzaro, con l'annuncio di possibili...
pronto soccorso vibo iazzolino

Paura a Paravati, bimba di tre anni investita da un’auto: è sotto osservazione

Calabria
MILETO (VV) – Tanta paura ieri sera a Paravati, frazione di Mileto, dove una bambina di circa 3 anni è stata investita da un’auto....
crollo sambiase lamezia sindaco murone

Crollo a Sambiase, sindaco Murone chiarisce: «ordinanza necessaria, pieno sostegno alle famiglie»

Calabria
LAMEZIA TERME - Dopo il parziale crollo di una palazzina a Sambiase avvenuto lo scorso 2 settembre, il sindaco Mario Murone è intervenuto per...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37256Area Urbana22376Provincia19853Italia8024Sport3862Tirreno2935Università1459
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Donnici Sagra dell'Uva e del vino
Area Urbana

Donnici si prepara alla 43^ Sagra dell’Uva e del vino, Caruso:...

COSENZA - Torna, dal 10 al 13 ottobre, la Sagra dell'Uva e del vino di Donnici che quest'anno celebrerà la sua 43ma edizione. L'ufficialità...
Cosenza ambulatorio migranti sopravvissuti tortura
Area Urbana

Cosenza, riapre l’ambulatorio per migranti sopravvissuti a tortura: «Nessuna istituzione ha...

COSENZA - Domani, lunedì 8 Settembre, riapre l'ambulatorio per la cura dei sopravvissuti a tortura, un presidio sanitario e psicologico dedicato alle persone che...
libera mafie
Calabria

Regionali, Libera Calabria lancia l’appello a politici e cittadini: «Urge un...

COSENZA - Il coordinamento regionale Libera Calabria in vista delle prossime elezioni regionali invia un appello alla politica e ai calabresi in una "regione...
Hackathon Unical
Università

Hackathon all’Unical: due giorni di innovazione e ricerca per il cloud...

RENDE - L’Università della Calabria ospiterà l’MLSysOps Hackathon, un evento internazionale che trasformerà il campus di Arcavacata in un laboratorio di innovazione dedicato al...
Bonus settembre
Italia

Bonus da richidere a settembre, da quello psicologico agli asili nido:...

COSENZA - Settembre è il mese in cui è possibile richiedere diversi bonus, aiuti e facilitazioni stabiliti dal Governo per dare un contributo concreto...
Provincia

Montalto Uffugo, «le politiche sociali motore di cambiamento»: il bilancio di...

MONTALTO UFFUGO (CS) - "È stato un anno proficuo, in cui le politiche sociali sono diventate un vero motore di cambiamento abbiamo lavorato per...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA