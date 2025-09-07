Università calabresi, dal ministero più risorse per il 2025: +200 milioni di euro

- Advertisement -

CATANZARO – Più risorse per le università della Calabria grazie alle nuove ripartizioni del Fondo di Finanziamento Ordinario, il principale strumento per l’assegnazione delle erogazioni pubbliche agli atenei per le spese di funzionamento e del personale. Per il 2025 lo stanziamento per gli atenei della nostra regione è di 197.420.884 euro secondo quanto previsto dal ministro Anna Maria Bernini che ha firmato il decreto che va a ripartire il Fondo a tutte le università.

L’incremento per le università calabresi è del 2% rispetto al 2024 e del 21% rispetto ai 163.028.602 euro stanziati nel 2019 secondo i dati diffusi dal ministero dell’Università e Ricerca. In particolare, all’Università della Calabria di Rende saranno destinati 110.202.716 euro, la ‘Magna Graecia’ di Catanzaro riceverà 55.495.237 euro e la ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria potrà contare su un finanziamento di 31.722.931 euro.

“Un Paese che crede nel futuro – ha commentato il ministro Bernini – investe nell’Università e nella Ricerca perché è questa la strada della crescita. E il Fondo di Finanziamento Ordinario destinato ai nostri atenei è l’asse portante di questo percorso. Quest’anno la dotazione del Fondo è aumentata di 336 milioni rispetto al 2024, fino a raggiungere un totale di 9,4 miliardi. Possiamo essere orgogliosi di un cammino che sa difendere le sue priorità: valorizzare i giovani, attirare talenti, accettare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Abbiamo l’ambizione – ha concluso la ministra – di poter avere un ruolo da protagonisti: perché se facciamo crescere la nostra Università, cresce l’Italia“.