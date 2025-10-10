HomeCalabria

Unioncamere Calabria lancia il ‘Brockerage’ a Malta: opportunità internazionali per startup e ricerca

Si terrà a La Valletta, dal 12 al 14 novembre 2025, il Brokerage Event@ISM2025, organizzato da Unioncamere Calabria per facilitare incontri e collaborazioni tra imprese, start-up, istituti di ricerca e università

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – Si terrà a La Valletta (Malta), dal 12 al 14 novembre 2025, il Brokerage Event@ISM2025, organizzato da Unioncamere Calabria nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network. L’evento, volto a facilitare incontri e collaborazioni tra imprese, start-up, istituti di ricerca e università, è realizzato in stretta collaborazione con i partner della rete Enterprise Europe Network, l’Università della Calabria e i partner ISM. L’evento di brokeraggio, a cui è possibile partecipare sia in presenza che da remoto, avrà luogo nel corso dell’edizione 2025 della International Conference on Industry of the Future and Smart Manufacturing (ISM) e mira ad attrarre aziende, organizzazioni e istituti di ricerca appartenenti al vasto settore dell’Industria 4.0 interessati ad entrare in contatto con potenziali partner commerciali e di cooperazione.

Durante l’evento si tratterà di Additive e AI-enhanced Manufacturing, Big Data Analytics, Cloud Computing, Cyber Security e di molto altro ancora. I partecipanti avranno l’opportunità di promuoversi come potenziali partner per progetti congiunti di sviluppo o ricerca e di trovare potenziali investitori o partner commerciali/tecnologici/di ricerca per nuovi progetti e idee di business o di R&S. La partecipazione all’evento Brokerage@ISM2025 International Conference è gratuita previa registrazione, entro il 10 novembre 2025, accedendo alla piattaforma https://www.b2match.com/e/brokerage-eventism-2025-international-conference e indicando come Support Office “Unioncamere Calabria”.

L’edizione 2025 del Brokerage@ISM2025 International Conference prevede anche delle visite gratuite presso aziende manifatturiere all’avanguardia che si terranno a Malta in data 11 novembre 2025, con disponibilità limitata ad un massimo di venti partecipanti.
In occasione del Brokerage Event@ISM2025 sarà possibile avere degli appuntamenti con EIT Manufacturing, partenariato pubblico-privato cofinanziato dall’Unione Europea dal 2019 e parte delle Comunità della conoscenza e dell’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, che fornirà approfondimenti sulle opportunità e i finanziamenti offerti. Il Brokerage@ISM2025 rappresenta un appuntamento imperdibile per chi vuole essere protagonista della trasformazione digitale e tecnologica dell’industria 4.0, rafforzando reti di collaborazione a livello europeo e internazionale.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Capodanno Rai Catanzaro

Capodanno Rai a Catanzaro? Montano le polemiche per l’esclusione di Cosenza: «Occhiuto odia la...

Calabria
COSENZA - Sciolto il nodo delle elezioni regionali, si guarda al prossimo capodanno, quello Rai, con il programma L'anno che verrà che, come da...

Incendio ai campi di calcio dei Villaggio Europa. Il comune di Rende presenta denuncia...

Area Urbana
RENDE - Su quanto accaduto questa notte a Rende, dove nella tarda serata di ieri, la struttura dei campetti di calcio del Villaggio Europa è...
Scontro Frontale Tir

Violento scontro frontale tra due camion. Un ferito grave, trasferito in elisoccorso al Gom

Calabria
ROSARNO (RC) - Paura questa mattina nelle lungo la Statale 18 a Rosarno, in contrada Serricella, dove si è verificato un violento scontro frontale...

Cosenza, Amaco lancia il nuovo orario: collegamenti diretti Stazione–Autostazione

Area Urbana
COSENZA - Amaco, il servizio di trasporto pubblico locale di Cosenza, avvisa l'utenza che "a decorrere da Lunedì 13 ottobre 2025 questa Azienda adotterà...
San Giovanni in Fiore esami gratuiti

San Giovanni in Fiore in campo per la prevenzione al seno: visite ed esami...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Il mese di ottobre in Italia si tinge di rosa, il colore simbolo della prevenzione ed in particolare...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37635Area Urbana22719Provincia19994Italia8067Sport3896Tirreno2992Università1487
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Area Urbana

Cosenza, Amaco lancia il nuovo orario: collegamenti diretti Stazione–Autostazione

COSENZA - Amaco, il servizio di trasporto pubblico locale di Cosenza, avvisa l'utenza che "a decorrere da Lunedì 13 ottobre 2025 questa Azienda adotterà...
Lago Cecita Sila
Calabria

Uncem, l’appello ad Occhiuto: «la Calabria individui un assessore alla Montagna»

ROMA - "La Calabria deve individuare un assessore agli Enti locali, ma soprattutto insieme a Montagna, Foreste e Parchi. Tre deleghe che vanno insieme...
Vincenzo-Fullone
Ionio

Scomparso da 2 giorni, paura per l’attivista cosentino prelevato da Israele:...

COSENZA - Cresce la preoccupazione in queste ore per Vincenzo Fullone, l'attivista di Crosia, imbarcatosi sulla nuova Flottila verso Gaza e prelevato dagli israeliani,...
pasquale-tridico
Calabria

Tridico si confessa dopo la sconfitta: «Colpa anche mia, non siamo...

LAMEZIA TERME (CZ) - "La sconfitta pesa anche per responsabilità di ognuno, a cominciare dalla mia". A dirlo Pasquale Tridico, parlando con i giornalisti...
polizia-scientifica_pellaro
Calabria

Partorisce e uccide due gemellini, poi li nasconde nell’armadio: l’orrore che...

REGGIO CALABRIA - Ha partorito due gemellini e subito dopo la nascita li ha uccisi soffocandoli. Quindi li ha avvolti in una coperta e...
Unical - settimana_pro_civ_ciciliano_leone_bernini 01
Università

Bernini all’Unical, l’elogio: «Un’eccellenza straordinaria, mio padre era amico di Andreatta»

RENDE (CS) - "L'Università della Calabria è straordinaria. Ho un ricordo bellissimo, personale, perché mio padre era molto amico di Nino Andreatta, che è...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA