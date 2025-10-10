Unioncamere Calabria lancia il ‘Brockerage’ a Malta: opportunità internazionali per startup e ricerca

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – Si terrà a La Valletta (Malta), dal 12 al 14 novembre 2025, il Brokerage Event@ISM2025, organizzato da Unioncamere Calabria nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network. L’evento, volto a facilitare incontri e collaborazioni tra imprese, start-up, istituti di ricerca e università, è realizzato in stretta collaborazione con i partner della rete Enterprise Europe Network, l’Università della Calabria e i partner ISM. L’evento di brokeraggio, a cui è possibile partecipare sia in presenza che da remoto, avrà luogo nel corso dell’edizione 2025 della International Conference on Industry of the Future and Smart Manufacturing (ISM) e mira ad attrarre aziende, organizzazioni e istituti di ricerca appartenenti al vasto settore dell’Industria 4.0 interessati ad entrare in contatto con potenziali partner commerciali e di cooperazione.

Durante l’evento si tratterà di Additive e AI-enhanced Manufacturing, Big Data Analytics, Cloud Computing, Cyber Security e di molto altro ancora. I partecipanti avranno l’opportunità di promuoversi come potenziali partner per progetti congiunti di sviluppo o ricerca e di trovare potenziali investitori o partner commerciali/tecnologici/di ricerca per nuovi progetti e idee di business o di R&S. La partecipazione all’evento Brokerage@ISM2025 International Conference è gratuita previa registrazione, entro il 10 novembre 2025, accedendo alla piattaforma https://www.b2match.com/e/brokerage-eventism-2025-international-conference e indicando come Support Office “Unioncamere Calabria”.

L’edizione 2025 del Brokerage@ISM2025 International Conference prevede anche delle visite gratuite presso aziende manifatturiere all’avanguardia che si terranno a Malta in data 11 novembre 2025, con disponibilità limitata ad un massimo di venti partecipanti.

In occasione del Brokerage Event@ISM2025 sarà possibile avere degli appuntamenti con EIT Manufacturing, partenariato pubblico-privato cofinanziato dall’Unione Europea dal 2019 e parte delle Comunità della conoscenza e dell’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, che fornirà approfondimenti sulle opportunità e i finanziamenti offerti. Il Brokerage@ISM2025 rappresenta un appuntamento imperdibile per chi vuole essere protagonista della trasformazione digitale e tecnologica dell’industria 4.0, rafforzando reti di collaborazione a livello europeo e internazionale.