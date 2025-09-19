HomeCalabria

Unioncamere Calabria fa il punto su opere strategiche, portualità turistica e sviluppo economico regionale

Infrastrutture e Turismo: la Calabria guarda al futuro. Giovedì 25 settembre a Lamezia Terme l’evento promosso con il supporto di Uniontrasporti

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
LAMEZIA TERME – Le infrastrutture come leva per lo sviluppo economico e turistico della Calabria: è il tema centrale dell’evento “Le infrastrutture a servizio delle imprese e del turismo per lo sviluppo della Calabria”, in programma giovedì 25 settembre dalle ore 10.00 alle 12.30, presso la Sala Conferenze di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme. Organizzato da Unioncamere Calabria e dal sistema camerale calabrese, con il supporto tecnico-scientifico di Uniontrasporti scrl, l’evento rappresenta il momento conclusivo della terza annualità del Programma “Infrastrutture” del Fondo di Perequazione 2023-2024.

Nel corso dell’incontro verrà presentato un monitoraggio approfondito dei cantieri e delle opere essenziali per lo sviluppo economico della regione, con particolare attenzione alla portualità turistica, considerata un settore chiave per attrarre nuovi flussi di visitatori e stimolare una crescita sostenibile.

Le dodici opere prioritarie

Sarà fornito un quadro aggiornato delle 12 opere prioritarie, individuate in accordo con il tessuto imprenditoriale calabrese: il report, supportato da dati e analisi tecniche, metterà in luce progressi e criticità per orientare in modo efficace le politiche e gli investimenti pubblici e privati.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Pietro Alfredo Falbo, Presidente di Unioncamere Calabria, ed Erminia Giorno, Segretario Generale dell’ente. A seguire, gli interventi tecnici di Rosanna Guzzo, Responsabile Area Trasporti di Uniontrasporti, che presenterà il monitoraggio delle opere strategiche regionali, e di Guido Piccoli, Amministratore Unico di ALOT, con un focus sulle prospettive di crescita della portualità turistica calabrese.

La mattinata proseguirà con una tavola rotonda a cui prenderanno parte rappresentanti di rilievo del settore pubblico e privato, per un confronto diretto sulle opportunità e sulle sfide future legate alle infrastrutture regionali. Le conclusioni dell’evento saranno affidate ai Dirigenti dei Dipartimenti competenti della Regione Calabria, che forniranno un contributo istituzionale sulle strategie regionali in atto e sulle prospettive di sviluppo.

