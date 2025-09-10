HomeCalabria

Un attacco d’asma e poi la terapia intensiva, volo salva-vita per un bimbo dalla Calabria a Genova

Il bambino è stato salvato grazie alla collaborazione tra il Pugliese Ciaccio e l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini. L’equipe ECMO in Calabria grazie all’Aeronautica Militare

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Dall’azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro arriva la storia compicata ma a lieto fine di un piccolo paziente, G., giunto al pronto soccorso del Pugliese Ciaccio per un gravissimo attacco d’asma. Il bambino è apparso subito in condizioni critiche ma grazie alla prontezza degli operatori e dei medici e alla collaborazione con IRCCS Istituto Giannina Gaslini di Genova, il piccolo è stato letteralmente salvato e ora sta bene.

Per il bambino è stato necessario così ricorrere all’intubazione, alla ventilazione meccanica e al ricovero in terapia intensiva. Ina lunga notte per il piccolo e per tutto lo staff ospedaliero che ha visto lavorare fianco a fianco medici di rianimazione, pediatria e chirurgia pediatrica che valutato l’altissimo rischio di mortalità, ha chiesto il supporto dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini di Genova, con cui l’AOU “Dulbecco” ha avviato una collaborazione strutturata.

Il dottor Andrea Moscatelli, direttore della terapia intensiva neonatale e pediatrica e del Dipartimento di rmergenza del Gaslini, ha guidato a distanza la gestione del caso fino a disporre l’intervento dell’equipe ECMO, trasportata in Calabria dall’Aeronautica Militare grazie al coordinamento della Prefettura di Catanzaro. L’equipe ha raggiunto l’ospedale di Lamezia Terme, ha stabilizzato il bambino e lo ha trasferito a Genova.

Grazie al sistema di circolazione extracorporea ECMO VV, i polmoni di G. hanno potuto “riposare” e il bambino è stato trasferito in sicurezza al Gaslini, dove, dopo 72 ore, è stato svezzato dall’ECMO, poi dalla ventilazione meccanica, fino alle dimissioni in ottime condizioni generali. Una vicenda che testimonia la forza delle reti cliniche e il valore della collaborazione tra istituzioni sanitarie e forze dello Stato, a partire dall’Aeronautica Militare che gestisce i voli salva-vita.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Guarascio Conferenza stampa

Cosenza Calcio, giornalisti compatti «niente conferenze e interviste finché Guarascio non risponderà»

Sport
COSENZA - Il Club dei cronisti calabresi Antonino Catera, a cui hanno aderito decine di giornalisti cosentini e calabresi, che da tempo ha intrapreso...

Tridico si concentra sulla lotta alla criminalità e promette «una task force contro le...

Calabria
REGGIO CALABRIA - "Esprimo la mia personale solidarietà alla scuola calcio Centro Reggio Junior per il vile atto incendiario, che è fatto ancor più...
logopedia-Rogliano_Orrico

Asp Cosenza replica a Orrico: “Servizio logopedia mai interrotto a Rogliano, sarà potenziato”

Provincia
COSENZA - L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza "ritiene doveroso chiarire, con la massima trasparenza, la situazione del reparto di Neuropsichiatria infantile di Rogliano, al...
Scassinatore ladro furti

Paura nella notte a Schiavonea: ladro tenta di entrare in una casa ma la...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Nel corso della notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento investigativo della...
Elly-schlein pD

Regionali, domani Schlein in Calabria. Il Pd: «Un’altra Calabria: no al razzismo, sì ad...

Calabria
CATANZARO - "La Calabria deve ritornare a essere quella terra di solidarietà umana e di speranza nel futuro che è sempre stata". È quanto...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37293Area Urbana22401Provincia19878Italia8029Sport3867Tirreno2942Università1462
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

Tridico si concentra sulla lotta alla criminalità e promette «una task...

REGGIO CALABRIA - "Esprimo la mia personale solidarietà alla scuola calcio Centro Reggio Junior per il vile atto incendiario, che è fatto ancor più...
Elly-schlein pD
Calabria

Regionali, domani Schlein in Calabria. Il Pd: «Un’altra Calabria: no al...

CATANZARO - "La Calabria deve ritornare a essere quella terra di solidarietà umana e di speranza nel futuro che è sempre stata". È quanto...
Calabria intervento endovascolare tecnica robotica
Calabria

In Calabria innovativo intervento endovascolare con tecnica robotica, eseguito solo su...

REGGIO CALABRIA - Arriva un altro bel traguardo per la sanità calabrese ed in particolare per il GOM di Reggio Calabria. Nei giorni scorsi,...
Gemelli dati morti indagine
Calabria

Gemelli dati per morti ma sottratti e venduti. Aperta un’indagine, non...

CROTONE - Dati per morti nel 1970 ma in realtà sottratti e venduti. È la storia di due gemelli di Cutro emersa dopo tanti...
Calabria

Regionali, Lucano incandidabile. Campana (Avs): «Persona per bene, confidiamo nel ricorso»

CATANZARO - "Mimmo Lucano è una persona per bene e certamente non ha rubato soldi agli italiani come hanno fatto tanti parlamentari ancora in...
Laboratorio analisi Corigliano
Ionio

Laboratorio analisi di Corigliano, Tavernise: «Verso chiusura». Straface: «Operativo, oggi 140...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - "A distanza di oltre un mese dalla sospensione delle attività del laboratorio analisi dell'ospedale Guido Compagna di Corigliano, nulla è...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA