ROMA – “La Calabria deve individuare un assessore agli Enti locali, ma soprattutto insieme a Montagna, Foreste e Parchi. Tre deleghe che vanno insieme e sono ben oltre una mera delega alle aree interne. Ripartiamo dalle geografie. La Calabria è montagna e Uncem ha già proposto una serie di punti per l’agenda del nuovo assessore, della Giunta e del Consiglio. Congratulazioni al Presidente Occhiuto. Un lavoro fatto da un assessore che abbia esperienze di territorio e di dialogo con i sindaci, è importantissimo. Uncem offre tutta la disponiblità alla collaborazione”. Lo affermano Vincenzo Mazzei, presidente Uncem Calabria e Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.
Uncem, l’appello ad Occhiuto: «la Calabria individui un assessore alla Montagna»
L'appello di Vincenzo Mazzei, presidente Uncem Calabria e Marco Bussone, presidente nazionale Uncem: «La Calabria è montagna e Uncem ha già proposto una serie di punti per l'agenda del nuovo assessore»
