Una nuova visione di turismo con il ‘Revenue Managent’: focus con i massimi esperti in Calabria

PIZZO (VV) – Si svolgerà il 27 maggio 2023, a partire dalle ore 11, presso il Popilia Country Resort, un evento gratuito per tutti gli operatori del settore turistico: Franco Grasso, considerato il massimo esperto di revenue management in Europa, scrittore e formatore, nonché CEO del Franco Grasso Revenue Team, terrà una conferenza dal titolo “Una nuova Visione del Turismo: Il Revenue Management – Modelli e Strategie per lo sviluppo sostenibile di un turismo proattivo: l’U.T.R. l’Unità Territoriale Revenue”.

A condurre il meeting sarà Luisa Caronte, consulente di marketing territoriale. I saluti iniziali sono affidati a Fabio Lentini, direttore del Popilia Country Resort.

L’incontro organizzato dalla Franco Grasso Revenue Team, in collaborazione con Confindustria Vibo Valentia, Treccani Accademia, Popilia Country Resort , Callipo Group, Tropea.biz, Vinci Group e Holipay si concentrerà sull’importanza del Revenue Management nel settore turistico, analizzando il suo sviluppo in Italia e nel mondo e sul metodo di lavoro del Franco Grasso Revenue Team, la più grande e importante azienda in Europa di Revenue Management.

Un’importante occasione di incontro e confronto per imparare come funziona il Revenue Management e come l’economia comportamentale possa essere applicata all’ospitalità.

Sarà inoltre presentata l’evoluzione sostenibile ed inclusiva dei territori attraverso le Unità Territoriali Revenue (UTR), che rappresentano un volano virtuoso per passare da concorrenti ad alleati.

Verranno esposti i numeri delle U.T.R., con una mappa e con i risultati delle aggregazioni, evidenziando l’indotto economico e di flussi determinato nel lungo periodo. La conferenza si concluderà con la presentazione del nascente progetto pilota della UTR Costa degli Dei, che verrà portato avanti dal Franco Grasso Revenue Team in Calabria.

Nel corso della giornata, i responsabili del progetto UTR-Calabria saranno a disposizione per rispondere alle domande degli intervenuti. L’evento rappresenta un’occasione unica per tutti gli operatori del settore turistico per comprendere l’importanza del Revenue Management e delle Unità Territoriali Revenue per lo sviluppo sostenibile di un turismo proattivo. La chiusura dei lavori è prevista alle ore 13.