Una festa non autorizzata all’interno di un lido balneare. Multa e denuncia per il proprietario

CATANZARO – Gli agenti della Polizia amministrativa della Questura di Catanzaro ha intensificato i controlli lungo il lungomare della città, concentrandosi in particolare sulle attività commerciali adibite a stabilimenti balneari. L’obiettivo è stato verificare la regolarità amministrativa dei pubblici spettacoli e contrastare il fenomeno dell’abusivismo, fenomeno che spesso si associa alla cosiddetta “malamovida”.

Proprio durante i controlli gli agenti hanno riscontrato lo svolgimento di un evento danzante all’interno di un lido balneare in località Giovino, privo delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge. A seguito degli accertamenti, il titolare del locale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver aperto un locale di pubblico spettacolo senza autorizzazione, violando l’articolo 681 del Codice Penale in relazione all’articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Inoltre, nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa per lo svolgimento dell’evento senza il permesso richiesto.

Questa attività di controllo rientra in un più ampio piano della Polizia di Stato volto a garantire il rispetto della normativa relativa alla somministrazione di alimenti e bevande, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili come i minori. La Questura di Catanzaro ribadisce con forza la necessità per i gestori dei pubblici esercizi di attenersi rigorosamente alle norme in vigore, ricordando che il ripetersi di irregolarità può comportare conseguenze gravi quali la sospensione o la revoca della licenza.