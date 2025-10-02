HomeCalabria

Una discarica abusiva con rifiuti speciali in un’area comunale, cinque persone denunciate

All'interno dell'area un consistente quantitativo di rifiuti speciali, tra cui pneumatici, materiale ferroso, elettrodomestici e due carcasse di autoveicoli

BRANCALEONE (RC) – Una discarica abusiva di oltre mille metri quadrati, adibita a deposito di un consistente quantitativo di rifiuti speciali, tra cui pneumatici, materiale ferroso, elettrodomestici e due carcasse di autoveicoli, è stata sequestrata dai Carabinieri a Brancaleone, in esecuzione di provvedimento del Tribunale di Locri.

A seguito di accertamenti effettuati in quell’area, di proprietà comunale, i Carabinieri hanno denunciato cinque persone per i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale, invasione di terreni e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. L’Autorità Giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro di due autocarri utilizzati dagli indagati per il trasporto dei materiali nel sito abusivo.

