Una controversia per l’uso di terreni confinanti si trasforma in atti persecutori. Arrestato un 50enne

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Casabona con l’accusa di atti persecutori nei confronti di due persone vittime di appostamenti, minacce, aggressioni verbali e danneggiamenti

CASABONA (KR) – I carabinieri hanno arrestato a Casabona un cinquantenne con l’accusa di avere messo in atto atti persecutori ai danni di due uomini. L’arresto é stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica. Vittime degli atti persecutori, attuati con appostamenti, minacce, aggressioni verbali e danneggiamenti, sarebbero stati due uomini nell’ambito di una controversia per l’utilizzo di terreni confinanti.

Un clima di tensione sempre più pesante e che ha spinto le vittime a denunciare tutto alle forze dell’ordine. L’attività investigativa dei carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone guidata dal procuratore Domenico Guarascio, ha portato all’emissione di una misura cautelare: per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

