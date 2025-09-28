Un aiuto a 220mila calabresi in difficoltà economica: 700mila euro per generi alimentari essenziali

- Advertisement -

CATANZARO – Generi alimentari essenziali e sostegno alimentare per 220mila cittadini calabresi che vivono in condizioni di difficoltà economica e sociale. La regione Calabria investe 700mila euro a sostegno delle persone e delle famiglie in stato di bisogno critico economico e sociale.

Un aiuto concreto per i Calabresi in difficoltà

Il Dipartimento regionale Agricoltura e Sviluppo rurale ha pubblicato la graduatoria provvisoria dell’Avviso pubblico “Una Calabria più inclusiva”, collegato all’Azione 4.1.1 del Programma Regionale Calabria Fesr Fse+ 2021/2027. La misura, rivolta al rafforzamento degli interventi di sostegno per persone e famiglie in stato di bisogno critico, mette in campo 700mila euro per attività di recupero e distribuzione di generi alimentari essenziali, destinate a oltre 220mila cittadini calabresi in situazione di fragilità economica e sociale.

Generi alimentari essenziali i beneficiari

Ad essere ammessi provvisoriamente al finanziamento sono due realtà storiche del Terzo settore, da anni attive nel contrasto alla povertà in Calabria:

– Associazione Banco Alimentare della Calabria ODV;

– Banco delle Opere di Carità Calabria

Entrambe le organizzazioni vantano una capillare rete di distribuzione sul territorio e operano con l’obiettivo non solo di garantire il diritto all’alimentazione, ma anche di tessere legami di solidarietà e inclusione sociale. Oltre alla distribuzione di alimenti di prima necessità, il progetto punta a creare una rete stabile di sostegno, in sinergia con istituzioni, associazioni e imprese locali, per affrontare le situazioni di disagio in modo strutturale e duraturo.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di welfare territoriale, che intende rispondere non solo all’emergenza, ma costruire soluzioni di lungo periodo, in grado di accompagnare le persone verso un percorso di recupero dell’autonomia e dell’inclusione. La graduatoria attualmente pubblicata è in fase provvisoria, in attesa delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa. Una volta completato l’iter, le azioni potranno essere operative sul territorio, con un impatto tangibile per migliaia di famiglie calabresi.