HomeCalabria

Un aiuto a 220mila calabresi in difficoltà economica: 700mila euro per generi alimentari essenziali

Con 700mila euro destinati al recupero e alla distribuzione di generi alimentari essenziali, la Regione tende la mano a oltre 220mila calabresi in difficoltà economica, rafforzando inclusione e solidarietà

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Generi alimentari essenziali e sostegno alimentare per 220mila cittadini calabresi che vivono in condizioni di difficoltà economica e sociale. La regione Calabria investe 700mila euro a sostegno delle persone e delle famiglie in stato di bisogno critico economico e sociale.

Un aiuto concreto per i Calabresi in difficoltà

Il Dipartimento regionale Agricoltura e Sviluppo rurale ha pubblicato la graduatoria provvisoria dell’Avviso pubblico “Una Calabria più inclusiva”, collegato all’Azione 4.1.1 del Programma Regionale Calabria Fesr Fse+ 2021/2027. La misura, rivolta al rafforzamento degli interventi di sostegno per persone e famiglie in stato di bisogno critico, mette in campo 700mila euro per attività di recupero e distribuzione di generi alimentari essenziali, destinate a oltre 220mila cittadini calabresi in situazione di fragilità economica e sociale.

Generi alimentari essenziali i beneficiari

Ad essere ammessi provvisoriamente al finanziamento sono due realtà storiche del Terzo settore, da anni attive nel contrasto alla povertà in Calabria:

– Associazione Banco Alimentare della Calabria ODV;
– Banco delle Opere di Carità Calabria

Entrambe le organizzazioni vantano una capillare rete di distribuzione sul territorio e operano con l’obiettivo non solo di garantire il diritto all’alimentazione, ma anche di tessere legami di solidarietà e inclusione sociale. Oltre alla distribuzione di alimenti di prima necessità, il progetto punta a creare una rete stabile di sostegno, in sinergia con istituzioni, associazioni e imprese locali, per affrontare le situazioni di disagio in modo strutturale e duraturo.

reddito alimentare: cibi in scatola non deperibili

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di welfare territoriale, che intende rispondere non solo all’emergenza, ma costruire soluzioni di lungo periodo, in grado di accompagnare le persone verso un percorso di recupero dell’autonomia e dell’inclusione. La graduatoria attualmente pubblicata è in fase provvisoria, in attesa delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa. Una volta completato l’iter, le azioni potranno essere operative sul territorio, con un impatto tangibile per migliaia di famiglie calabresi.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cosenza Calcio

Decide Mazzocchi, Vettorel salva il risultato. Il Cosenza batte il Siracusa e centra il...

Sport
SIRACUSA - Il Cosenza espugna il De Simone di Siracusa trovando la prima vittoria esterna della stagione. Successo che porta la firma di Mazzocchi,...
cicloross tarsia 01

Ciclocross diventa motore di sviluppo: al via il Trofeo Nazionale “Città di Tarsia”

Provincia
TARSIA (CS) - Lo sport incontra la natura e diventa volano di sviluppo territoriale. Domenica 9 novembre, Tarsia ospiterà la prima edizione nazionale del...
bambini gioco

Saracena investe sul futuro: pubblicato il bando per attività socio-educative dedicate ai minori

Provincia
SARACENA (CS) – Il Comune di Saracena ha pubblicato l’avviso per la presentazione di proposte progettuali rivolte a bambini e ragazzi, da realizzare entro...

Viabilità, 50 milioni di euro per le strade della Calabria. Minasi (Lega) «Dal Governo...

Calabria
COSENZA – La Calabria riceve un nuovo impulso agli investimenti infrastrutturali: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato circa 50 milioni di...
Francesco Toscano

Elezioni Calabria, la denuncia di Toscano “escluso da Sky nel confronto fra i candidati....

Calabria
COSENZA - In vista delle elezioni regionali della Calabria del 5-6 ottobre prossimi Sky organizza il dibattito tra i candidati Presidente invitando soltanto due...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37490Area Urbana22598Provincia19947Italia8048Sport3885Tirreno2977Università1478
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

cicloross tarsia 01
Provincia

Ciclocross diventa motore di sviluppo: al via il Trofeo Nazionale “Città...

TARSIA (CS) - Lo sport incontra la natura e diventa volano di sviluppo territoriale. Domenica 9 novembre, Tarsia ospiterà la prima edizione nazionale del...
bambini gioco
Provincia

Saracena investe sul futuro: pubblicato il bando per attività socio-educative dedicate...

SARACENA (CS) – Il Comune di Saracena ha pubblicato l’avviso per la presentazione di proposte progettuali rivolte a bambini e ragazzi, da realizzare entro...
giorno del dono
Area Urbana

Ritorna il “Giorno del Dono”, a Cosenza e provincia tanti eventi...

COSENZA - Il 4 ottobre si celebra, in tutta Italia, il Giorno del Dono. La festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, già dedicata...
prelievo sangue
Ionio

Riparte a Sibari il punto prelievi, era fermo da anni: salute...

CASSANO IONIO (CS) - Il punto prelievi per la comunità sibarita riapre da mercoledì 1° ottobre presso la delegazione municipale. Un servizio essenziale che...
adolescenti solitudine
Calabria

Adolescenti in fuga dalla famiglia, la psicologa Emanuela Virardi «un disagio...

COSENZA - «Cosa sta accadendo? Un fenomeno oggi sempre più in crescita, e che troppo spesso viene interpretato come "capriccio o una bravata adolescenziale"....
San Biagio rossano
Ionio

Corigliano Rossano, domani partono i lavori per la messa in sicurezza...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Il quartiere San Biagio a Rossano era stato interessato dal crollo di un muro di sostegno privato, in occasione di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA