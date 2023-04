Un tour per spiegare l’autonomia differenziata al Sud: il progetto della Lega

COSENZA – Un tour al Sud per spiegare la riforma dell’autonomia differenziata, in collaborazione con le Regioni guidate da presidenti di centrodestra. È il progetto che vuole avviare la Lega e di cui si è discusso durante la riunione del consiglio federale del partito di via Bellerio. Una delle prime tappe dovrebbe essere a Vibo Valentia dove dovrebbe recarsi il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli.

“E’ una grande soddisfazione pensare che i veneti hanno scritto, il 22 ottobre 2017, una pagina di storia del Paese, non solo del Veneto”. E’ quanto ha detto questa sera a Vicenza il governatore Luca Zaia, che al Teatro comunale ha partecipato ad un dibattito sull’autonomia assieme al ministro per gli Affari regionali e le autonomie del Governo Roberto Calderoli e al sindaco della città Francesco Rucco.

“Un’altra soddisfazione – ha poi aggiunto Zaia – è la volata di questi mesi che oggi ci permette di dire che il Capo dello Stato ha varato il disegno di legge che è l’inizio della devoluzione e quindi dell’autonomia. Nei prossimi 12 mesi, dai dati che ci fornisce il ministro Calderoli, potremmo già pensare alle prime deleghe e quindi alle prime materie delegate”. “Se ci dovesse essere la necessità di fare un tour al Sud – ha concluso il governatore del Veneto – per parlare dell’autonomia giusto che si faccia, mi sembra scontato che ci sarò anch’io. L’autonomia unisce e non divide, quindi ben venga anche questo tour”.