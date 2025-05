“Un nuovo biglietto da visita per la Calabria”: Occhiuto annuncia la nuova aerostazione a Reggio

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha compiuto un sopralluogo al cantiere per la nuova aerostazione dell’aeroporto di Reggio Calabria. Lo ha reso noto lo stesso Occhiuto con un video sulla sua pagina Instagram.

“Abbiamo appena iniziato i lavori all’aeroporto di Reggio Calabria – dice il governatore nel video – e per fine anno questo aeroporto avrà una bellissima area partenze come bella è quella di Lamezia. L’abbiamo fatta in sei mesi e la faremo in sei mesi anche qui perché gli aeroporti sono il biglietto da visita della Calabria e Reggio merita un bellissimo biglietto da visita. Stiamo cambiando tutto, passo dopo passo”, Nel video si vede poi Occhiuto che mostra le riproduzioni di come sarà l’aerostazione una volta finita.