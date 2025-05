Un libro, una battaglia condivisa: Jole Santelli raccontata dallo scrittore Igor Colombo

- Advertisement -

LAMEZIA – Sta per arrivare in libreria “Il seme di Jaia”, il nuovo e toccante libro dello scrittore lametino Igor Colombo, edito da Grafichéditore. Un’opera profondamente umana, che intreccia la storia personale dell’autore, lui stesso malato oncologico, con quella pubblica e intima di Jole Santelli, indimenticata Presidente della Regione Calabria. Il libro è un tributo alla forza, alla grazia e all’eredità spirituale lasciata dalla Santelli, raccontata attraverso episodi significativi del suo mandato politico e, soprattutto, attraverso lo sguardo empatico di chi ha condiviso con lei il cammino doloroso della malattia. A impreziosire il volume è la prefazione curata dalle sorelle di Jole Santelli, Paola e Roberta, che con grande delicatezza restituiscono un ritratto autentico e commovente della sorella, donna e politica amata da tanti. Chiude il libro una postfazione a firma del giornalista Ugo Floro, che aggiunge profondità al messaggio dell’opera, con uno sguardo lucido e partecipe. Completano il volume anche un contributo dell’Avv. Mara Paone, di Bisignano (CS), da sempre vicina a queste tematiche.

“Il seme di Jaja”

Con pagine cariche di emozione, forza e speranza, “Il seme di Jaia” vuole essere un invito a non arrendersi, a coltivare la memoria come seme di vita nuova, capace di trasformare il dolore in memoria viva e generativa. La prefazione è firmata dalle sorelle di Jole, Paola e Roberta Santelli, mentre la postfazione è a cura del giornalista Ugo Floro, con un contributo speciale dell’avv. Mara Paone, di Bisignano (CS). Il libro è anche una dedica sentita a tutti gli amici di Igor Colombo che non ce l’hanno fatta: un gesto d’amore per tenere vivo il loro ricordo. La prima presentazione si terrà a Lamezia Terme, venerdì 27 giugno alle ore 19:30 presso l’edicola PanQuotidiano di Stefano Puja, alla quale seguiranno altri appuntamenti in Calabria. La presentazione ufficiale è in programma il 15 ottobre a Cosenza, città natale di Jole Santelli, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa. L’intero ricavato del libro sarà devoluto in beneficenza ad associazioni e realtà locali impegnate sul fronte della solidarietà, nei luoghi che ospiteranno le presentazioni.