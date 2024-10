Un cucciolo si incastra in un cavo d’acciaio e resta ferito: cagnolino salvato dai Vigili del Fuoco

CROTONE – Questo pomeriggio intorno alle 14:00 la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro è intervenuta per una richiesta di recupero cane. Giunti sul posto a Filippa di Mesoraca i vigili del fuoco si sono trovati davanti ad un cane che correndo in zona impervia si era attorcigliato sul corpo un cavetto d’acciaio, lo stesso nel cercare di liberarsi peggiorava le cose stringendo il cavo tra il suo corpo ed un albero procurandosi ferite profonde sul dorso.

L’intervento dei vigili del fuoco, non facile visto lo stato dell’animale che in quelle condizioni non si lasciava avvicinare, è stato delicato, con cautela si tagliava il cavetto d’acciaio si liberava dalla stretta presa e si consegnava alle cure della protezione animali arrivati da Cirò Marina.