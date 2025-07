Un botto improvviso e poi una vampata, panico in piazza tra i presenti

- Advertisement -

TROPEA (VV) – Attimi di grande paura ieri sera a Tropea, nella centralissima piazza Veneto. Qui intorno alle 22, si è verificata una forte esplosione a ridosso dell’area esterna adibita con i tavoli di un ristorante, affianco alla farmacia che si trova nella piazza. Prima un botto improvviso e poi una vampata piena di scintille che ha scosso i presenti seduti ai tavolini che sono subito corsi via.

Secondo le prime ricostruzioni, l’evento sarebbe stato provocato dallo scoppio di un contatore che ha preso fuoco, probabilmente per via delle alte temperature che da giorni interessano la città tirrenica e tutta la regione. Pare non ci siano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri ed il personale del 118 per mettere in sicurezza tutta l’area interessata dallo scoppio e per prestare soccorso in caso di necessità. Le reali cause dell’evento sono in corso di accertamento e le autorità si stanno occupando di verificare quali siano le reali condizioni dell’impianto elettrico.