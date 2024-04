Un altro incidente sulla 106 jonica nel giro di qualche ora: 3 feriti di cui uno grave

CATANZARO – Un altro incidente è avvenuto oggi sulla Statale 106 jonica dopo quello verificatosi questa mattina, a Soverato, dove è morto un ciclista 77enne investito da un’auto.

Dalle ore 16:35 circa squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sono impegnate per incidente stradale sulla strada statale 106 Jonica nel tratto tra Vallo di Borgia e Squillace Lido. Due i mezzi coinvolti in un frontale un’autovettura Toyota Aygo ed un camioncino Iveco Zeta. Al momento si hanno notizie di tre persone ferite di cui uno grave. La statale 106 è al momento chiusa in entrambi sensi di marcia.