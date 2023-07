Ultraleggero finisce fuori pista nei pressi del Lago Ampollino in Sila. Illesi gli occupanti

CROTONEI (KR) – Alla fine tanto spavento e due persone rimaste miracolosamente illese. È accaduto tutto nella tarda mattina di oggi quando un velivolo ultraleggero, decollato da Siracusa è finito fuori pista in una zona boscata nel cuore della Sila. Durante la fase di atterraggio sull’aviosuperficie ‘Franca’ di Crotronei, nei pressi del Villaggio Baffa, a pochi passi dal lago Ampollino, il velivolo non è riuscito ad arrestarsi terminando la sua corsa fuori pista in zona boscata.

Come detto a bordo del velivolo vi erano due persone fortunatamente rimaste illese, soccorse dal personale dell’aviosuperficie in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro. L’intervento della squadra dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del velivolo e della zona circostante, evitando l’insorgere di eventuali incendi e di ulteriori situazioni di pericolo.