COSENZA – Sta per concludersi anche in Calabria questa insopportabile ondata di caldo infernale di matrice africana. Ieri in tutta la regione si sono registrati valori massimi vicino ai 44 gradi, soprattutto nelle zone interne del cosentino. Caldo ma anche roghi e incedi che stanno devastando ettari di macchia mediterranea in Sicilia e Calabria ed hanno tenuto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. E dopo l’ennesima notte tropicale, ci aspetta una nuova giornata rovente, con temperature non lontane da quelle toccate ieri e con possibili nuovi picchi. Ma come anticipato ieri, già dalla tarda serata di oggi le temperature inizieranno a diminuire e nella notte calura africana sarà spazzata via dall’aria fresca in arrivo da Nord.

Danni e maltempo al Nord, muore 16enne

Intanto il Nord continua a fare i conti con i violentissimi nubifragi, le grandinate e le trombe d’aria. Dopo il Veneto la regione più colpita è la Lombardia con allagamenti, alberi sradicati dal vento e smottamenti. E il maltempo ha fatto anche due vittime. L’ultima è una ragazza di 16 anni che si trovava ad un campo scout. La giovane è morta dopo esser stata colpita da un albero caduto a causa del maltempo. La ragazza stava dormendo in tenda in un campo allestito a Cedegolo, nel bresciano, che è stato evacuato dai vigili del fuoco. Evacuato, sempre a causa del maltempo, anche un altro campo scout in Val Dorizzo. Il gruppo è stato trasferito nella palestra del paese.