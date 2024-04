Uil Poste Calabria «attività recapito, ennesime false partenze nella riorganizzazione del settore»

COSENZA – “Gli eventi esecrabili che stanno caratterizzando la gestione del recapito in Calabria hanno indotto il segretario regionale della UilPoste Calabria, Emanuel Azzarà, ad elevare un forte atto di accusa nei confronti di chi è deputato a sovrintendere alle attività di recapito della Calabria e denuncia il ripetersi, ancora una volta, delle ennesime false partenze nella riorganizzazione di tale settore.

“Un fallimento – spiega il segretario – al quale stiamo assistendo da diversi mesi e che la UilPoste aveva più volte evidenziato ai tavoli relazionali, non sottoscrivendo molti dei verbali relativi ai progetti di accentramento delle lavorazioni interne sui centri logistici calabresi. I vertici aziendali Calabresi e Campani delle strutture di Recapito, Risorse Umane e Immobiliari, hanno continuato ad essere sordi a tutte le segnalazioni che la UilPoste Calabria ha più volte espresso, confezionando, solo sulla carta, una ottima “esca” che ha visto incredibilmente “abboccare”, non si sa come e perché, diversi rappresentanti dei lavoratori di “altre” sigle sindacali, che hanno sottoscritto i verbali ai tavoli relazionali e che hanno acconsentito che il progetto fosse realizzato, nonostante la decennale inaffidabilità delle promesse del Management della Calabria”.

“Ora, con un comportamento contraddittorio, recriminano sulle costanti irregolarità ed abusi – prosegue Azzarà – che vengono perpetrati a danno dei lavoratori, lamentando, nel contempo, l’inefficienza che ciò provoca al sistema recapito”.

Azzarà sottolinea come “si sia costretti ad assistere così ad un disastro più volte annunciato, come le ultime riorganizzazioni lavorative sui centri di Cosenza, Reggio Calabria Sud, Reggio Calabria Nord, Roges, Melito Porto Salvo, Acri e San Marco Argentano completamente abbandonati ed in balia di se stessi per le seguenti condizioni:

• Cantieri aperti durante le ore di servizio nel centro di Reggio Calabria Sud;

• Una logistica inaffidabile, con ritardi inimmaginabili nell’alimentazione dei centri di Reggio Calabria Nord, Roges, Melito P.S., San Marco A. e Acri;

• Uscite degli addetti al recapito in orari completamente diversi da quelli previsti nei progetti con carichi di lavoro non commisurati alle prestazioni da rendere;

• Una carenza di formazione e/o personale negli addetti di produzione, linee mercato e linee business;

• In alcuni centri mezzi fatiscenti e palmari ancora da sostituire.

La UilPoste ribadisce che “in presenza di tali situazioni, non sussistono le condizioni, utili e necessarie, per l’attivazione del progetto, in termini di sia di risorse, sia di sicurezza che di attrezzature”. Il segretario sottolinea ancora, come sia “apparso inutile lo sforzo del personale amministrativo per limitare i danni e salvare il salvabile, mentre i vertici aziendali, completamente assenti e lontani dalle problematiche, continuavano ad emanare cervellotiche disposizioni. La UilPoste ritiene che la spinta propulsiva di questo management, se mai ci sia stata, sia giunta al capolinea e che sia giunto il momento che le loro negatività non gravino più sui lavoratori, restituendo al Recapito Calabrese la dignità dell’organizzazione e del buon lavoro prevista in Poste Italiane. Il sindacato continuerà a vigilare in difesa dei lavoratori denunciando ogni sopruso e malcostume presente in questa parte di azienda”.