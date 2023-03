Ucciso nella sua abitazione, 47enne soffocato nella notte

REGGIO CALABRIA – Omicidio nella notte a Reggio Calabria, nel quartiere di Santa Caterina, in via Italia. Ucciso nella sua abitazione P.K.G., 47 anni, di nazionalità polacca. Il cadavere è stato trovato da alcuni suoi dipendenti. L’uomo era conosciuto in città in quanto gestiva un autolavaggio a Santa Caterina. Da un primo riscontro, medico legale, l’uomo pare sia morto soffocato.

Il 47enne, in passato, aveva avuto qualche problema legato ad un piccolo giro di spaccio di droga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che hanno eseguito i rilievi e hanno avviato le indagini coordinate dai sostituti procuratori Walter Ignazitto e Giulia Scavello.