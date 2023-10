Ucciso dalla ‘ndrangheta nel 2005, il ricordo di Fortugno a 18 anni dall’omicidio

LOCRI (RC) – Si svolgerà lunedì 16 ottobre a Locri la giornata commemorativa per ricordare, dopo 18 anni dalla sua uccisione, Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria assassinato dalla ‘ndrangheta nel 2005 davanti Palazzo Nieddu.

La manifestazione che, come consuetudine, prevede il coinvolgimento delle istituzioni e della società civile, prenderà il via alle ore 10 con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Santa Caterina e successivamente proseguirà a Palazzo Nieddu dove si terrà la deposizione della corona da parte delle Istituzioni dello Stato. L’iniziativa si concluderà, infine, al cimitero di Locri in cui è prevista la deposizione della corona ad opera del Consiglio regionale della Calabria nella cappella che accoglie le spoglie di Franco Fortugno.