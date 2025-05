Ucciso dal padre con un colpo di pistola al volto: eseguita l’autopsia sul corpo di Bruno Di Cello

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – E’ stata eseguita nel pomeriggio al Policlinico universitario di Catanzaro l’autopsia sul cadavere di Bruno Di Cello, il trentenne ucciso dal padre Francesco, di 64 anni, lo scorso venerdì in località Marinella di Lamezia Terme. Secondo quanto appreso, ci vorranno almeno 40 giorni per conoscere l’esito dell’esame autoptico che è stato effettuato dal medico legale Isabella Aquila.

Appare comunque chiara la dinamica dell’omicidio anche e soprattutto a seguito della confessione del padre della vittima che ha subito ammesso di avere sparato al volto del figlio. Una tragedia familiare maturata da quanto è emerso in un contesto di disperazione a causa delle ripetute richieste di soldi del figlio, denunciato in passato dai genitori e condannato per estorsione. Nelle prossime ore il corpo di Bruno Di Cello sarà restituito ai familiari per i funerali. Incerta la data dello svolgimento del rito funebre che potrebbe tenersi in forma privata.