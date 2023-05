Ucciso con un colpo al torace, si cerca il cognato della vittima

REGGIO CALABRIA – Sarebbe stato il cognato della vittima ad uccidere ieri pomeriggio Antonio Morelli, 29 anni, con un colpo di pistola al torace. L’assassino é fuggito subito dopo ed è ricercato dalla Squadra mobile di Reggio Calabria. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, il delitto sarebbe avvenuto nel corso di una lite originata a seguito di un diverbio avvenuto ieri in mattinata tra la sorella della vittima ed il marito.

Qualche ora più tardi Antonio Morelli, insieme al fratello, si é recato sotto casa della sorella dove ha incontrato il marito di quest’ultima. Qui è partita una discussione al culmine della quale, il cognato dei fratelli Morelli, ha sparato con una pistola un solo colpo all’indirizzo di Antonio, per poi darsi alla fuga. Morelli é stato accompagnato dal fratello in ospedale, ma purtroppo è morto poco dopo. Il fratello della vittima, nel lasciare in auto l’ospedale, ha avuto un incidente sulla rampa d’ingresso del nosocomio ed é stato ricoverato a causa delle ferite riportate ma non è in gravi condizioni.