Ubriaco alla guida finisce contro un albero, denunciato un giovane di 25 anni

CIRO’ MARINA (KR) – Un giovane di 25 anni di Cirò Marina è stato denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza, a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto nella notte di Pasquetta. Il ragazzo era alla guida della sua autovettura quando ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un albero nel centro cittadino. L’intervento dei carabinieri è stato immediato, e i militari hanno eseguito i rilievi planimetrici necessari a ricostruire la dinamica del sinistro. Dopo aver accertato la situazione, è stata inviata una richiesta urgente di accertamenti tossicologici presso l’Ospedale di Crotone, dove il giovane era stato trasportato per le necessarie cure. Un controllo previsto dal Codice della Strada in caso di incidenti, per verificare che i conducenti non fossero sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti al momento del sinistro.

I risultati degli accertamenti hanno rivelato che il tasso alcolemico del giovane era pari a 1,04 g/l, ovvero più del doppio del limite consentito (di 0,5 g/l), con una soglia ancora più bassa per i neo patentati e alcune categorie specifiche. Di conseguenza, il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone per la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada. A questo punto, sarà avviato un procedimento legale per determinare la sua eventuale colpevolezza, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

L’incidente non è un episodio isolato

Negli ultimi giorni, infatti, altri tre individui sono stati denunciati dai Carabinieri per la stessa violazione: uno di questi, un uomo di 46 anni, è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1,61 g/l, ovvero più del triplo del limite legale, mentre due uomini di 49 e 24 anni sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti tossicologici durante un controllo su strada, una violazione che comporta la sanzione massima prevista dal Codice della Strada.