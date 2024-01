Ubriaco alla guida di una bici elettrica, perde il controllo e finisce a terra: denunciato

MELITO DI PORTO SALVO (RC) – I carabinieri negli ultimi giorni, ha dato notevole impulso al controllo della circolazione stradale in tutta l’area melitese attraverso numerose pattuglie che quotidianamente operano con la finalità di incrementare la sicurezza pubblica nonché assicurare il rispetto del codice della strada, scongiurando situazioni di pericolo per gli utenti lungo le principali vie di comunicazione.

Il bilancio dell’attività svolta sul territorio è di 1.400 persone controllate e circa 1000 veicoli. Sono state comminate sanzioni al codice della strada per un ammontare di circa 15.000 euro.

Nell’ambito di tali controlli è stato denunciato un 30enne di nazionalità marocchina ma residente a Melito di Porto Salvo per guida in stato di ebbrezza. L’uomo era alla guida di una bici a pedalata assistita e stava percorrendo percorrere la via Stadio, quando ha perso autonomamente il controllo del mezzo riportando lesioni. Trasportato dai sanitari del 118 presso l’Ospedale Tiberio Evoli è stato sottoposto ad accertamento alcolemico ed è risultato positivo con un tasso oltre quello consentito.

Inoltre, in altra circostanza, una pattuglia del Pronto Intervento dell’Arma ha denunciato un 68enne senza fissa dimora, originario del Comune di Roccaforte del Greco (Rc), per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, a seguito di segnalazione telefonica al 112 da parte di un cittadino circa la presenza sul corso Garibaldi del centro melitese di un uomo armato di coltello, i militari si sono recati tempestivamente sul posto intercettando il soggetto che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltellino multiuso successivamente sottoposto a sequestro penale.