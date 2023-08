Ubriaco aggredisce la figlia mettendole le mani al collo, poi si scaglia sull’altro figlio. Arrestato 50enne

SERSALE (CZ) – Insulti, minacce e botte alla figlia 20enne. Poi, quando sono arrivati i carabinieri, ha fatto lo stesso col figlio di 23 anni. L’uomo è stato poi bloccato solo dopo una breve colluttazione con i militari che sono stati colpiti a loro volta. I militari alla fine hanno arrestato l’uomo di 50 anni, a Sersale, in provincia di Catanzaro, per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dai militari tutto sarebbe iniziato da una lite nel contesto familiare originata da motivi economici. L’uomo, in evidente stato d’ebbrezza alcolica, ha aggredito, prima verbalmente con insulti e minacce e poi anche fisicamente, la figlia 20enne, arrivando a stringerle una mano attorno al collo. I familiari, spaventanti della grave situazione, dopo essere intervenuti in soccorso della ragazza, hanno chiamato il 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Il 50enne, anche dopo l’arrivo dei militari, ha continuato a minacciare ed aggredire i figli, tanto che i carabinieri, per impedire che l’uomo facesse del male al figlio 23enne, sono dovuti intervenire per bloccarlo ed immobilizzarlo.

Nella breve colluttazione gli stessi militari sono stati colpiti con gomitate e strattoni. Gli investigatori hanno poi ricostruito la vicenda e hanno sentito i testimoni. Secondo quanto riferito dai familiari, gli episodi di violenza, strettamente connessi al cronico abuso di sostanze alcoliche, andrebbero avanti ormai da anni, tanto da indurre i due giovani a temere per la propria incolumità e per quella della madre. L’arrestato è stato successivamente sottoposto ai domiciliari in una seconda abitazione familiare, in attesa del giudizio di convalida.