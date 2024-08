Tutto pronto per “Primo atto”, grandi artisti in arrivo: Teo Teocoli apre la rassegna

SOVERATO (CZ) – Quattro spettacoli di qualità con personaggi di grande richiamo. Prenderà il via il prossimo 6 agosto “Primo atto”, kermesse organizzata dall’associazione culturale Novecento, con la direzione artistica di Benedetto Castriota.

Grazie alla proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, sarà Soverato la location dell’edizione 2024. L’associazione culturale Novecento ha trovato, infatti, nel sindaco Daniele Vacca, nel vicesindaco Emanuele Amoruso e, in generale, in tutta la giunta interlocutori attenti con i quali condividere il progetto. E’ venuta fuori, così, una stagione di grande qualità che si svolgerà in due diverse location: i primi due spettacoli, infatti, si terranno nell’area teatro comunale, mentre i successivi nell’area concerti Lungomare Europa.

Ad aprire la kermesse, martedì 6 agosto, alle ore 22, sarà Teo Teocoli con “Tutto” Teo. Uno spettacolo travolgente con l’istrionico attore che porterà in scena alcuni dei personaggi che lo hanno reso noto nel suo percorso teatrale e televisivo.

Sette giorni più tardi, ovvero martedì 13 agosto, alle ore 22, sempre nell’area teatro comunale, spazio a “Le Filippiche”, il nuovo spettacolo di Filippo Caccamo. Un vero e proprio viaggio nella comicità con l’artista che porterà sul palco i suoi personaggi esilaranti e stravaganti.

Subito dopo Ferragosto ci si sposta nell’area concerti Lungomare Europa; sabato 17 agosto, alle ore 22, arriva un altro grande attore che non ha bisogno di presentazione, Biagio Izzo. Il comico napoletano porterà in scena il suo ultimo spettacolo “Esseoesse”.

Chi segue le attività dell’Associazione culturale Novecento sa che la platea è variegata e nel cartellone c’è spazio per tutti, anche per i bambini; a loro è dedicato l’ultimo appuntamento della rassegna. Venerdì 23 agosto, alle ore 21, infatti, l’area concerti Lungomare Europa ospiterà lo spettacolo di Lucilla, la famosa cantante, youtuber amata dai più piccoli.

In definitiva appare chiaro come “Primo atto” riesca a favorire un ideale dialogo fra il mondo dello spettacolo ed il turismo; chi raggiungerà Soverato per assistere ad una delle quattro serate potrà ammirare le bellezze della cittadina ionica. Allo stesso tempo chi ha scelto Soverato per le proprie vacanze estive avrà la possibilità di vivere serate dagli alti contenuti artistici.