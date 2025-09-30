HomeCalabria

Tutti sullo stesso aereo per la Calabria: Meloni, Schlein, Tajani e Bonelli si incrociano

Tutti in campagna elettorale in Calabria: i leader di centrodestra e centrosinistra, archiviata la corsa per le Marche vinta dal meloniano Francesco Acquaroli, si ritrovano sullo stesso volo

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – Tutti in campagna elettorale in Calabria: i leader di centrodestra e centrosinistra, archiviata la corsa per le Marche vinta dal meloniano Francesco Acquaroli, si ritrovano sullo stesso volo per Lamezia Terme, diretti ovviamente ad appuntamenti diversi. Giorgia Meloni, che viaggia con Antonio Tajani, ha così l’occasione di incrociare anche la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Tutti si sono parlati con tutti”, tagliano corto dagli entourage. Magari anche di Flotilla, visto che accanto alla premier ha trovato posto il leader dei Verdi Angelo Bonelli, anche lui diretto in Calabria insieme a Nicola Fratoianni.

Meloni è attesa in centro a Lamezia Terme con gli altri leader del centrodestra (oltre a Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio De Poli) a sostegno del governatore uscente e ricandidato Roberto Occhiuto. La leader dem sarà invece sul palco a Crotone con Pierluigi Bersani per spingere la candidatura dello sfidante, Pasquale Tridico. Fratoianni farà campagna a Catanzaro mentre Bonelli sarà a Paola.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

consiglio regionale - lo schiavo

Antonio Lo Schiavo restituisce oltre 60mila euro al Consiglio regionale: «Risparmi dei calabresi, usiamoli...

Calabria
REGGIO CALABRIA - Il consigliere regionale uscente Antonio Lo Schiavo, attualmente candidato capolista per Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione Calabria Centrale in vista...
San-Giovanni-in-Fiore scuola Marconi

San Giovanni in Fiore, la scuola Marconi rinasce: 1,7 milioni per un istituto ‘nuovo...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - A San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, è stata inaugurata martedì 30 settembre la scuola Marconi,...
Maltempo Calabria allerta meteo

Vortice freddo dai Balcani. Pesante maltempo in Calabria e crollo delle temperature, allerta gialla

Calabria
COSENZA - Come anticipato, un vortice freddo dai Balcani aprirà una fase di maltempo sulla Calabria che avrà il sapore di inizio inverno più...
domani parte il 15° anno del progetto Pedagogia dell’Antimafia

Rende: UniCal, domani parte il 15° anno del progetto Pedagogia dell’Antimafia

Area Urbana
RENDE - Domani, mercoledì 1° ottobre, alle ore 14.00 nell’aula Solano dell’Università della Calabria, prenderanno il via le lezioni del quindicesimo anno del progetto...
Occhiuto_Meloni_Tridico

Tridico: «Occhiuto e Meloni hanno lasciato Cutro e la Calabria senza risposte»

Calabria
CUTRO (KR) - «Oggi sono stato a Steccato di Cutro. Qui il mare ci ha consegnato una delle pagine più dolorose della nostra storia...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37511Area Urbana22622Provincia19955Italia8049Sport3888Tirreno2978Università1479
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

San-Giovanni-in-Fiore scuola Marconi
Provincia

San Giovanni in Fiore, la scuola Marconi rinasce: 1,7 milioni per...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - A San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, è stata inaugurata martedì 30 settembre la scuola Marconi,...
Occhiuto_Meloni_Tridico
Calabria

Tridico: «Occhiuto e Meloni hanno lasciato Cutro e la Calabria senza...

CUTRO (KR) - «Oggi sono stato a Steccato di Cutro. Qui il mare ci ha consegnato una delle pagine più dolorose della nostra storia...
Calabria

Davide Tavernise restituisce oltre 74mila euro: “Fondi pubblici tornano ai calabresi”

COSENZA - Davide Tavernise, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Calabria, "conferma il proprio impegno per una gestione responsabile e trasparente...
occhiuto toscano tridico - candidati presidenza regione
Calabria

Voto archiviato nelle Marche, è rush finale per la Calabria: tutti...

COSENZA - Archiviate le elezioni regionali nelle Marche con la conferma del governatore uscente Francesco Acquaroli del centrodestra, i big della politica danno il...
Tridico_Melon
Calabria

Tridico: «Meloni in Calabria, quale favola prometterà ai calabresi?»

LAMEZIA TERME (CZ) - «Domani Giorgia Meloni sarà a Lamezia Terme per chiudere la campagna elettorale di Roberto Occhiuto. Cosa verrà a promettere ai...
Calabria-dibattito-Legambiente
Calabria

Tridico e Occhiuto al confronto di Legambiente: rifiuti e energie rinnovabili...

CATANZARO - Lotta ai cambiamenti climatici, tutela del territorio, gestione dei rifiuti e valorizzazione del patrimonio naturale sono alcuni dei temi posti al centro...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA