TROPEA (VV) – La cucina tradizionale Calabrese è una delle più antiche d’Italia. È caratterizzata da piatti a base di prodotti semplici e poveri, ma straordinariamente gustosi. E rappresentano la cultura, la storia e l’identità del territorio: dalle montagne alle coste, dalla campagna alle città, ogni angolo di Calabria ha qualcosa di unico da offrire in tavola. Per questo, rivisitare i piatti basandosi sulla rielaborazione dei prodotti, permette di creare pietanze originali e sorprendenti, ma che siano sempre rispettose della qualità e della provenienza degli ingredienti.

Ai prodotti tradizionali per eccellenza, si affiancano tecniche innovative, ricerca costante delle antiche ricette della tradizione e presentazioni creative per realizzare nuove e succulenti esperienze gastronomiche. La cucina rivisitata richiede creatività, ma anche rispetto per la tradizione e gli ingredienti utilizzati.

De’ Minimi: la cucina tradizionale Calabrese si riscopre

Non perdete l’opportunità di provare i piatti rivisitati dal ristorante De’ Minimi a Tropea all’interno dell’incantevole Villa Paola dove la visione di cucina è basata sul recupero di ingredienti del territorio “dimenticati”. Si parte da poche materie prime locali che, rivisitate e riviste, giocando su consistenze e cotture diverse, diventano un’espolsione di sapori. Qui inizierà il vostro percorso alla riscoperta della vera cucina calabrese per riscoprire le ricette dimenticate e provare nuove esperienze gastronomiche: street food calabrese, rivisitazione dei grandi classici regionali, pranzo tradizionale, valorizzazione delle materie prime, stagionalità dei prodotti, cena gourmet, Wine Experience.

Rivisitazione di grandi classici: esperienza indimenticabile

Il ristorante De’ Minimi propone una cucina innovativa e autentica, legata al territorio. Le materie prime locali diventano protagoniste: il 96% degli ingredienti impiegati nel ristorante è di produzione regionale, il 60% di questi ha una certificazione BIO, il 57% dei fornitori proviene da un’area entro i 50 km dalla proprietà. Una vera e propria esplosione di gusto che sorprende i sensi: dal pranzo all’aperitivo, fino alla cena.

Pranzo domenicale come a casa!

Mangiare al ristorante con un’atmosfera più informale e accogliente, cercando di ricreare l’esperienza di un pranzo come se fosse a casa propria. De’ Minimi per il menu di pranzo offre un’esperienza “come a casa”. Piatti della tradizione rivisitati e creazione di un’atmosfera familiare e accogliente, dove i clienti si sentono a proprio agio e possono godersi un pasto come se fosse fatto in casa.

Aperitivo al tramonto

Un gustoso aperitivo in intimità e raffinatezza sulla terrazza a picco sul mare con il format Streetissimi. Non i soliti cocktail, ma creazioni rivisitate nel segno della tradizione della distillazione calabrese. Villa Paola Spritz, tropea Bond, De’ minimi Special, Liquirice Mule, Calabro Taste. Aromi locali miscelati con sapienza ed estro. Il tutto accompagnato dalle migliori cantine calabresi.

“Streetissimi” lo street food Calabrese

Una proposta leggera e dinamica, rivisitazione dello street food calabrese. Ideale sia per una colazione di lavoro che per una sosta veloce tra il tour del borgo vecchio di Tropea e una visita a Santa Maria dell’Isola. La città vecchia si trova sulla cima della scogliera e conserva ancora il suo fascino antico, con strade strette e case in stile mediterraneo con i loro caratteristici balconi in ferro battuto. La frittata di cipolle rosse di Tropea “scomposta”, il panino fritto col morzello, la Lestopitta senza lievito tipica della Bovesia, le alici mandorlate. Sono solo dei piatti “street” che potrete gustare nella suggestiva location nell’antico convento di frati francescani.

Lestopitta calabrese: pane e non solo

La Lestopitta è una specialità culinaria tipica della Bovesia, l’area Grecanica in provincia di Reggio Calabria. È una focaccia o pitta sottile senza lievito che si ottiene da un impasto lievitato di sola acqua e farina. Dall’impasto si formano delle “piadine” sottili che vengono fritte in olio bollente. Un tempo si preparava la lestopitta in sostituzione del pane. Viene gustata per accompagnare salumi, formaggi, peperonate, cicciole di maiale e peperone piccante, insalate o semplicemente accompagnata da olio d’oliva e sale.

Cena alla carta e 2 percorsi di degustazione

La cena alla carta al De’ Minimi è caratterizzata da piatti raffinati e creativi, serviti in un ambiente elegante e sofisticato. Una vera e propria eccellenza in cui ogni piatto è studiato nei minimi dettagli per offrire un’esperienza sensoriale unica grazie a due percorsi degustazioni.

Per la nuova stagione, Villa Paola punta anche sull’identità olfattiva, con una linea di cortesia creata dall’eclettico designer e maestro profumiere Filippo Sorcinelli, che ha selezionato la fragranza. “Unda maris” con note di incenso, che richiamano il passato monastico della dimora, brezza marina e sentori di agrumi. Il profumo può essere avvertito in tutta la villa grazie ai diffusori di ambiente.

Una location perfetta, anche per festeggiare il proprio matrimonio o per la perfetta luna di miele. Il ristorante de’ Minimi è aperto anche agli ospiti esterni. Occupazione massima 30 coperti. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: tel. +39 096362370. e-mail: deminimi@villapaolatropea.it