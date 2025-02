Tutela e salvaguardia del Parco Nazionale del Pollino. Sottoscritto il piano operativo 2025

- Advertisement -

ROTONDA (PZ) – Il reparto dei carabinieri Parco del Pollino e l’Ente Parco Nazionale del Pollino hanno siglato, nei giorni scorsi, il Piano Operativo 2025. Una conferma concreta dell’impegno condiviso nella tutela dell’area protetta calabro lucana che vede operativi sul territorio 20 nuclei parco e un reparto a cavallo. A sottoscrivere il Piano nella sede dell’Ente Parco alla presenza dei Comandanti dei Nuclei, il Comandante del Reparto Carabinieri Parco del Pollino Ten. Col. Cristina Potenza e il Direttore F.F. del Parco Dott. Pietro Serroni. Con tale atto si individuano azioni e obiettivi da perseguire per la salvaguardia dell’area protetta e la conservazione e tutela del vasto territorio che la caratterizza. Ancora una volta i militari in servizio nel Parco del Pollino forniranno un importante supporto tecnico ed operativo ad interventi dell’Ente Parco, di educazione ambientale, di interpretazione naturalistica, di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale.

Le linee di lavoro del Reparto Carabinieri Parco confermano inoltre l’impegno per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi, il controllo sulle attività agro-silvo-pastorali, il contrasto al bracconaggio, le attività di soccorso e di pubblica sicurezza e il controllo dell’attuazione del Piano sperimentale di controllo al cinghiale per contribuire alla riduzione dei conflitti provocati dal problema dei danni da fauna selvatica. Tali importanti attività di controllo vengono confermate dal bilancio del 2024 che ha portato alla denuncia di 39 persone per vari reati ambientali, alla sanzione di 534 persone (150.000 euro) e a 7 sequestri.