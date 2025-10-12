Tutela delle risorse biologiche marine: dalla Regione Calabria quasi 2 milioni di euro

- Advertisement -

CATANZARO – Sostenere progetti volti alla protezione e conservazione delle risorse biologiche marine, al ripristino della biodiversità e al miglioramento dello stato ambientale degli ecosistemi acquatici. Sono questi gli obiettivi dell’avviso pubblicato dal dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale rivolto ad a enti pubblici, enti gestori di aree marine protette, associazioni di protezione ambientale, organismi scientifici iscritti all’anagrafe nazionale delle ricerche ed enti locali, che potranno presentare proposte per interventi di studio, ricerca, installazione o ammodernamento di strutture e azioni innovative per la salvaguardia dell’ambiente marino.

Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di 1,87 milioni di euro per il biennio 2025-2026 e prevede un contributo pubblico pari al 100%. Le domande di sostegno potranno essere presentate fino al 3 novembre 2025, esclusivamente tramite la piattaforma informatica regionale.

Tra le finalità principali figurano il rafforzamento della protezione delle risorse biologiche marine e costiere, la promozione di interventi per la rigenerazione degli habitat naturali, il sostegno alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica per la salvaguardia degli ecosistemi marini e l’incentivazione di partenariati tra enti pubblici, istituti di ricerca e operatori privati del settore.

Gli interventi, che prevedono anche la costruzione, l’installazione o l’ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche, avranno un impatto significativo sul miglioramento della qualità ambientale e sulla diffusione di pratiche di pesca e acquacoltura sostenibili, contribuendo al benessere delle comunità costiere e alla valorizzazione del patrimonio naturale calabrese.