Tutela della costa e controlli sul demanio marittimo, tributi evasi per 105mila euro

CROTONE – I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, con la collaborazione del personale di Cirò Marina, hanno effettuato una serie di verifiche finalizzate alla tutela del Demanio marittimo, alla salvaguardia della salute pubblica e alla correttezza dell’attività economica locale.

Le ispezioni hanno interessato diverse attività commerciali situate su aree demaniali marittime, con l’obiettivo di accertare la regolarità delle concessioni e il corretto assolvimento dei tributi locali. Durante i controlli, sono emerse irregolarità legate ad ampliamenti non autorizzati di strutture già esistenti, per i quali sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 5.000 euro.

Le verifiche fiscali inoltre, hanno portato alla luce gravi mancanze nei versamenti dovuti al Comune di Cirò Marina: oltre 80.000 euro di imposte locali (IMU e TARI) non versate e circa 25.000 euro di canoni concessori evasi, per un totale di oltre 105.000 euro sottratti all’erario comunale.