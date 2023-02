Turismo sostenibile, Loizzo: «La Calabria sostenga le imprese sull’acquisto di auto elettriche»

COSENZA – “Chiedo al presidente Occhiuto di inserire una misura rivolta alle imprese turistiche, attraverso il Pnrr, con contributi per gli acquisti di macchine elettriche”. Lo afferma Simona Loizzo deputato della Lega.

“Alcune Regioni hanno usato misure analoghe – aggiunge Loizzo – per sostenere l’acquisto di motorini elettrici in realtà turistiche difficilmente raggiungibili con mezzi più pesanti. Da noi, invece, sarebbe più opportuno sostenere il settore prevedendo contributi per alberghi, b&b, villaggi che effettuino investimenti per cambiare il parco macchine con un’adesione all’elettrico in linea con i parametri di sostenibilità. Un contributo, sulla scorta di quello che ha fatto la Regione Piemonte per gli scooter, che unito alle detrazioni abbatterebbe di molto il costo per le imprese e darebbe un piccolo ma importante aiuto alle politiche di diversificazione energetica“.

“Si tratta di investimenti molto bassi, ordine di pochi milioni di euro -sostiene la parlamentare – che andrebbero a colmare un bisogno importante nel campo del turismo sostenibile”.