Turismo, energia, agricoltura e foreste. L’appello di Uncem: “basta interventi frammentati in Calabria”

COSENZA – “È molto importante che la Regione Calabria, dopo il bando per finanziare strategie di Green Community a livello regionali, individui altre risorse economiche oltre ai 2,1 milioni di euro previsti con il fondo montagna 2023. Molti territori stanno partecipando alla selezione. Va in questo senso, la destinazione di parte del fondo montagna 2025, per 2,5 milioni di euro. È positivo. Roberto Occhiuto, residente, e l’assessore Gallo, hanno accolto le proposte di Uncem”. Lo affermano, in una nota congiunta, il presidente dell’Uncem nazionale Marco Bussone e Vincenzo Mazzei, presidente di Uncem Calabria.

“Occorre però – sottolineano Bussone e Mazzei – superare la frammentazione degli interventi sui singoli Comuni. Sono 14,4 i milioni di euro che la Calabria incassa dal Fondo nazionale della Montagna 2024, ripartito a inizio anno alle Regioni dal Ministro Calderoli. Occorre insistere maggiormente sulle Green Community, affinché le Strategie di sviluppo locali siano sovracomunali e pluritematiche, ma non con una logica di mero bando da rincorrere. Bensì con un programma territoriale, su ambito territoriale ottimale, che unisca diversi temi, dal turismo all’energia, dall’agricoltura alle foreste, per dire come la montagna si trasforma, in dialogo con le aree urbane. Le città entrano in gioco anche sul fondo montagna. Nel non creare frammentazioni e nel generare nuovi legami. Questo sono le Green Community sulle quali puntiamo. La Regione Calabria potenzi questa opportunità”.