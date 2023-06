COSENZA – Sono 43 le misure cautelari a carico di altrettanti indagati eseguite dalle prime ore di oggi dai carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantova e dello Squadrone Eliportato Calabria. Ventidue di questi sono accusati di associazione di tipo mafioso; 9 per associazione per delinquere; tre per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravata dalle finalità mafiose.

Tra i reati contestati ci la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, e ancora estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, omicidio, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata liberà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, scambio elettorale politico mafioso, truffa aggravata.

In aggiornamento