Truffano un’anziana, uno di loro tenta la fuga alla vista dei poliziotti ma viene arrestato. E’ caccia al complice

- Advertisement -

CROTONE – I fatti risalgono a mercoledì scorso, quando la Polizia stradale ha intercettato sulla Statale 106 Jonica, nei pressi di Crotone, un veicolo di grossa cilindrata il cui conducente, procedeva con un’andatura sospetta incalzando un autotreno per evitare il posto di blocco. I poliziotti hanno così tentato di intimare l’alt alla vettura, ma quando il conducente ha accostato per fermarsi, il passeggero è sceso rapidamente dal mezzo dandosi alla fuga in campagna. Con sè aveva una busta.

Inseguito dagli agenti, ha provato a lanciare la busta tra la fitta vegetazione, tentando di seminare i poliziotti che però sono riusciti a bloccarlo. Nel frattempo l’auto si era allontanata senza autorizzazione facendo perdere le sue tracce. Recuperata la busta, all’interno vi erano monili d’oro con alcune pietre preziose incastonate per un peso complessivo di 150 grammi, di cui la persona fermata non ha giustificato il possesso.

Scattate le indagini è stato accertato che i gioielli (poi restituiti ai proprietari) erano stati rubati ad un’anziana signora, nel centro abitato di Crotone che poco prima era stata ingannata con artifici e raggiri da due uomini, tali da indurla a consegnare loro tutto l’oro e i preziosi in suo possesso. Il soggetto fermato, un pluri-pregiudicato, è stato arrestato per il reato di truffa aggravata e associato alla locale casa circondariale fino all’udienza di convalida. Continuano le indagini, anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza in città, per rintracciare il veicolo e identificare il complice.